Horóscopo do Dia (28/11) | Previsões para todos os signos hoje, sábado

Horóscopo do Dia para este sábado (28/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nos assuntos do coração, o amor está começando a brilhar fortemente entre você e alguém especial. Hoje terão as condições perfeitas para falarem de maneira mais íntima sobre o…

Dinheiro & Trabalho: Neste dia, você considerará maneiras diferentes de encarar sua vida profissional. Esteve muito concentrado nisso durante toda a semana e mal teve tempo de fazer outras coisas. Esse não é o caminho para o seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Aproveite o bom momento emocional que está tendo atualmente com essa pessoa e fale o que vem guardando no seu coração. Tanto esforço em semear o amor finalmente dará frutos…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias a jornada laboral será apresentada com muitos compromissos de trabalho; portanto, organize muito bem sua agenda para não deixar nada esquecido e poder atingir as metas nos prazos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está sentindo que já está pronto para embarcar plenamente em um relacionamento estável com a pessoa que se declarou, abra as portas do seu coração para recebe-lo…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao campo laboral e profissional, chegou a hora de apostar seriamente em uma mudança definitiva. Você está pensando no mesmo ponto há muito tempo e sabe que a solução é mudar completamente de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Nos assuntos do coração as coisas melhorarão em comparação com os dias anteriores. Vai estar muito ocupado imaginando futuras situações com aquela pessoa que acabou de conhecer…

Dinheiro & Trabalho: Você merece coisas boas no plano laboral e é importante que comece a olhar muito mais para as etapas que deve seguir para alcançar o que está procurando há muito tempo. Lembre-se de que apenas a análise correta de cada… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje vai se sentir mais unido com a pessoa que gosta, será um dia de sorte para os assuntos do coração. Poderá falar e mostrar os sentimentos ocultos que tem por ela. Não tenha…

Dinheiro & Trabalho: Está trabalhando duro e isso é percebido pelos superiores. Nada irá impedi-lo de seguir adiante, porque você já tem claro quais são seus objetivos. Acredite na sua força e assuma o controle de suas tarefas. Não deixe que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma questão sentimental começa a tomar forma em sua vida e se traduz em um relacionamento muito mais sério do que você pensava. O que inicialmente começou como um jogo…

Dinheiro & Trabalho: Aplique sua intuição e sua vontade, associada ao seu senso comum, e você verá como consegue realizar todas as tarefas que sejam impostas. Com relação ao seu dinheiro, deve colocar sua capacidade de administrar as… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No campo sentimental, vão surgir surpresas agradáveis, mas elas levam a uma ação imediata. Uma fonte de energia interna irá motivá-lo a tomar uma decisão que finalmente o colocará…

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, seja positivo porque a energia planetária lhe oferecerá a oportunidade de ganhar um bom dinheiro, exigir melhor salário, aplicar as lições e se destacar como nunca antes. Seu trabalho atual está sólido e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você respeita e dá mais atenção à pessoa que gosta, tudo funcionará bem, poderá entrar no caminho que deseja trilhar. A amizade que existe entre vocês por enquanto, pode se transformar…

Dinheiro & Trabalho: Deverá estar preparado para os tempos bons que estão se aproximando, melhore a confiança e segurança em si mesmo para ir atrás de todos os seus objetivos. Projete todos os passos que deverá dar e tente cumpri-los de maneira… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não deve desprezar um olhar que o observa de longe, é de alguém que está muito interessado em você. O que tem sonhado há muito tempo, pode se materializar por meio dessa…

Dinheiro & Trabalho: No terreno laboral as coisas estão indo muito bem, está em um bom período, poderá receber a oferta de um novo cargo, podendo coordenar uma equipe de trabalho que irá ajudá-lo a crescer profissionalmente e em sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Poderá conhecer alguém novo e será muito emocionante, pois o atrairá em vários níveis. Essa pessoa lhe mostrará uma ampla gama de cores e, juntos, poderão colorir seu futuro…

Dinheiro & Trabalho: No âmbito profissional, avalie todas as suas possibilidades para atingir seus objetivos a qualquer momento. Mesmo nos dias de descanso não significa que tenha que deixar seus sonhos pausados. Dedicar um pouco de tempo a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Finalmente chegou o dia em que vai se reencontrar com a pessoa que não sai da sua cabeça. Hoje as estrelas estão a seu favor! Aproveite para passar bons momentos e enviar sinais…

Dinheiro & Trabalho: Escutar atentamente o que aquela pessoa que você admira no trabalho lhe diz, abrirá um mundo novo cheio de possibilidades. Uma boa ideia pode surgir do conhecimento ou da experiência. Ambos os mundos se fundirão… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No terreno sentimental, o céu facilita muito a comunicação entre os corações, e o seu terá que demonstrar o que queima dentro de seu ser. Percebeu que aquela pessoa que você considerava…

Dinheiro & Trabalho: Existe alguém em seu trabalho que o ajudará muito, fará algumas aulas extras ou até conversará sobre os pequenos ajustes que deve fazer, mesmo que não seja sua especialidade, será algo essencial para seu futuro. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

