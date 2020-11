Prefeitura anuncia construção de novo parque em Itapevi

Após a entrega do Parque da Cidade, a Prefeitura de Itapevi anunciou a construção de uma nova área de lazer no município. O projeto deve ficar pronto em janeiro do ano que vem e passará pelo processo de licitação para definição da empresa que será responsável pela obra.

De acordo com a administração municipal, o início das obras está previsto após a etapa licitatória e deverá acontecer no segundo semestre de 2021. O período de execução das obras será de 12 meses, ou seja, a previsão é que o Parque da Cohab, como será chamado fique pronto em 2022.

O espaço ficará situado na avenida Pedro Paulino, na altura do número 120, e terá uma era total de 18,7 mil metros quadrados. Ele contará com o ginásio reformado, quadra de basquete, três quadras de streetball, pista de caminhada, playground, academia do idoso, quadra de areia para voleibol e estacionamento para carros e motos.

