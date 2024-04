Fatec Osasco abre 273 vagas em 7 cursos gratuitos

Começam hoje (16) as inscrições no vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) para o 2º semestre de 2024. Na unidade de Osasco, são oferecidas 273 vagas em sete cursos presenciais e online gratuitos.

Os cursos disponíveis são:

Automação Industrial

Desenvolvimento de Software

Gestão Empresarial (EaD)

Gestão Financeira

Manutenção Industrial

Rede de Computadores

Sistemas Biomédicos

A Fatec Osasco fica na Rua Pedro Rissato, 30, na Vila dos Remédios. O telefone para contato é (11) 3603-9910.

Na região, a Fatec abre mais de 1,2 mil vagas nas unidades de Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba. Também estão abertas inscrições para o vestibulinho da Etec.

As inscrições no vestibular da Fatec têm taxa de R$ 90 e devem ser feitas até o dia 7 de junho, no site Vestibular Fatec, onde podem ser encontradas mais informações.