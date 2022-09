Fatec Osasco abre inscrições para aulão pré-vestibular gratuito

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Osasco está com as inscrições abertas para o aulão pré-vestibular gratuito. Quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também pode participar da iniciativa.

As oportunidades são voltadas a estudantes da rede pública que estejam matriculados no último ano do Ensino Médio ou que já tenham completado esse ciclo. As aulas contam com apoio de professores das duas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de Osasco e de outras instituições de ensino.

Serão sete encontros presenciais, entre 24 de setembro e 19 de novembro, sempre aos sábados, das 9h às 12h. “Ofereceremos revisão de conteúdo abordando os principais assuntos de cada disciplina”, explica Fabio Brussolo, que coordena o aulão junto com Marcos de Freitas, ambos professores da Fatec Osasco.

O material de apoio, quando necessário, é produzido e entregue gratuitamente pela Fatec. Ao final do curso, o aluno presente em todos os encontros receberá um certificado emitido pela unidade.

As inscrições vão até o dia 23 de setembro AQUI.

SERVIÇO

Aulão da Fatec Osasco

Local: Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios, Osasco

Data: De 24 de setembro a 19 de novembro

Horário: sábados, das 9H às 12h

Inscrições: pelo site