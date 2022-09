Adolescente é apreendido em Barueri após roubar moto

Policiais militares apreenderam no sábado (10) um adolescente por ato infracional de roubo, em Barueri. Ele estava com um simulacro de arma de fogo no momento da abordagem.

Uma equipe do 20º Batalhão da PM recebeu a informação de um pedestre que presenciou um roubo de uma motocicleta Ducatti. Ele disse aos policiais que os indivíduos estavam em uma moto CG branca, renderam a vítima e fugiram sentido Barueri após a ação.

Os PMs iniciaram o patrulhamento em busca dos infratores no entorno. Em seguida, localizaram a moto utilizada na ação criminosa, mas o condutor empreendeu fuga. Um deles foi apreendido.

O indivíduo foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi reconhecido pelas vítimas do roubo e permaneceu à disposição da Justiça. Duas motos foram recuperadas