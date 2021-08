Feira de adoção de cães e gatos acontece aos finais de semana no Continental Shopping

A campanha de adoção de cães e gatos “Adote um Pet, Adote um Amigo” está de volta ao Continental Shopping. A ação acontece aos sábados e domingos, das 12h às 18h, no piso Boulevard.

publicidade

A adoção é totalmente gratuita. Todos os animais são entregues ao novo tutor castrados e vermifugados. Além disso, para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos, no local são distribuídas senhas para os interessados em participar do processo de adoção.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, apresentar documento com foto e cópia do comprovante de residência atual. Depois de entregar os documentos, o candidato passa por uma breve entrevista e, se for aprovado, preenche um Termo de Adoção Responsável, passando a assumir todos os cuidados necessários para o bem-estar e saúde do animal.

publicidade

A iniciativa do Continental Shopping acontece em parceria com a parceria com a AVAMA (Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente). Desde sua primeira edição, em 2017, mais de 2 mil cães e gatos já encontraram um novo lar.

Feira de adoção de cães e gatos no Continental Shopping

publicidade

Quando: Todos os sábados e domingos, das 12h às 18h

Local: Piso Boulevard

Endereço: Avenida Leão Machado, 100, Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br

EITA!// Sabesp dá “puxão de orelha” em Juliette e convoca “cactos” a usarem água com consciência