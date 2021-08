Inscrições abertas em processo seletivo para professores na Etec de Barueri

A Etec de Barueri está com as inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar docentes para as áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Contabilidade.

Os interessados devem possuir os seguintes componentes curriculares: Técnicas de Programação e Banco de Dados II para Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos Informatizados para a habilitação Contabilidade, com Contabilidade Integrado ao Ensino Médio (ETIM).

A carga horária mensal dos professores de ensino médio técnico é composta por horas–aula acrescida de 30% de hora–atividade, que não poderão ultrapassar 200 horas por mês. Já o valor da hora/aula é de R$ 18,35.

Como se inscrever no processo seletivo da Etec de Barueri:

As inscrições devem ser realizadas até sexta-feira (20), exclusivamente neste link onde também podem ser encontrados os editais e mais informações.

Demais publicações referentes aos processo seletivo serão divulgadas nos sites a seguir:

Diário Oficial do Estado – DOE (www.imprensaoficial.com.br)

Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br)

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS (www.cps.sp.gov.br)

Blog da Etec de Barueri (http://etecdebarueri.blogspot.com/).

