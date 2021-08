Sabesp dá “puxão de orelha” em Juliette e convoca “cactos” a usarem água com consciência

A Sabesp convida o fã clube de Juliette para incentivar o uso consciente da água, com a campanha #cactospelaágua. A inciativa acontece logo após a vencedora do BBB 21 se distrair com a banheira de hidromassagem e inundar a mansão a qual acabou de se mudar, no Rio de Janeiro.

O “perrengue” foi registrado pela maquiadora nas redes sociais, onde soma mais de 32,3 milhões de seguidores. “Nossa primeira experiência, a gente ligou e inundou tudo”, disse a paraibana, enquanto tirava a água com o rodo.

Após o ocorrido, a Sabesp lançou o desafio também nas redes sociais, e convida os “cactos” para usarem toda a criatividade para estimular a economia de água. “Aqui em São Paulo, está uma secura danada e eu aproveito pra convocar os cactos pra um movimento lindo: poste seu vídeo, foto, poema, textão com a hashtag #CACTOSPELAÁGUA. E mostre que você usa água com consciência, na cozinha, no banheiro, na hora de lavar roupa”, diz a publicação.

Para participar, basta marcar #cactospelaágua em publicações exibindo qualquer atitude que demonstre como usar a água de forma consciente. Confira algumas dicas:

1. Use vassoura e balde para lavar áreas como garagem, corredores, dentre outras. Não utilize mangueiras;

2. Use balde e pano para lavar o carro. Nada de mangueiras também;

3. Use a lavadora de roupas sempre na carga máxima. Acumule a roupa e lave tudo de uma vez;

4. Não dê descarga à toa e não use o vaso sanitário como lixeira. Lugar de lixo é no lixo;

5. Tome banhos rápidos. Cinco minutos são suficientes para higienizar o corpo;

6. Feche sempre a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba;

7. Não use água corrente para descongelar alimentos;

8. Fique muito atento a possíveis vazamentos. Eles podem passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.

