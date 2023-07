Feirão de Emprego para pessoas com deficiência de Osasco encaminha mais de 600 candidatos

No Feirão do Emprego para pessoas com deficiência realizado na quarta-feira (26) pelo Portal do Trabalhador de Osasco, cerca de 600 pessoas foram pré-aprovadas para as vagas, segundo o balanço feito pelas empresas participantes.

A ação reuniu 14 empresas que já fizeram seus processos seletivos para os quase mil candidatos que participaram. Outras empresas também disponibilizaram vagas para o Feirão e ainda farão seus processos seletivos nos próximos dias.

As empresas que participaram do Feirão foram: São elas: Afya, Air Liquide, Carrefour, Giga Atacado, Supermercados Rossi, Itambé/Lactalis, Drogaria São Paulo, Raia Drogasil, Seara, Tempo, Mercado Livre, Unimed, Telefônica Vivo, Teleperformance.

Além dessas, que estavam presenciais, também disponibilizaram suas vagas: McDonald’s, Master Supermercado, Atacadão Vila Yolanda, Centro e Cotia, RCS Tecnologia, Instituto Via de Acesso, Vigor, Alphaville Tênis Clube, Instituto São Pio X, Lao, Zematti RH, Amil Internacional, Winner Prime RH, Humano Consultoria, Entusiasmo RH, CIEE, FM Logística, CCR Rodoanel, Outback, STV Segurança, Planeta Educação, Cacau Show, Biolab Farmacêutica e C&A.

“Mais da metade das pessoas que nos procuraram hoje foram aprovadas nas entrevistas e isso nos deixa com a sensação de dever cumprido, porque essa é a nossa intenção ao promover uma atividade como esta: empregar pessoas. Como nós captamos mais de 1 mil vagas, a sobra será trabalhada durante as próximas semanas porque todo dia tem gente procurando emprego nos nossos Portais”, disse Gelso Lima, secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco.

