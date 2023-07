Passarela perto da estação de trem Amador Bueno, em Itapevi, deve ficar pronta até o fim do ano

A ViaMobilidade, responsável pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, pretende concluir até o fim deste ano a instalação da nova passarela próxima à estação de trem Amador Bueno, em Itapevi. Cerca de 80% das obras do novo acesso já foram executadas, segundo a Prefeitura.

De acordo com o projeto, o novo acesso vai interligar a Rua Ezequiel Antônio de Oliveira, altura do número 700, às estradas Sabiá e do Prado. Esta última também passará por pavimentação, de acordo com a administração municipal.

Entre os serviços já efetuados desde o início das obras, em maio, está a implantação da estrutura de aço e do pré-moldado do acesso sobre os trilhos. A ViaMobilidade também completou a colocação das rampas e da acessibilidade para os cadeirantes. Falta ainda uma parte da escada da interligação para a Estrada do Prado.

Ao vencer a concorrência para operar a Linha 8-Diamante (Júlio Prestes/Amador Bueno), em 20 de abril de 2021, a ViaMobilidade garantiu uma série de melhorias para Itapevi. Fora a passarela e o asfaltamento da Estrada do Prado, o consórcio se comprometeu em reconstruir a estação Ambuitá e reformar as estações Amador Bueno, Santa Rita, Itapevi e Engenheiro Cardoso, além de efetuar o alargamento da passagem sob a linha férrea em Ambuitá, que inclusive já está em obras.

Também está prevista a construção de uma passarela de ligação da Avenida Leda Pantalena à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva.

