“Me ajuda, cara, pelo amor de Deus”, diz motorista em mensagem após ser baleado em Barueri

Uma suposta briga de trânsito terminou com um motorista baleado, na Avenida Marechal Rondon, em Barueri. O caso foi exibido em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, nesta quarta-feira (26).

Segundo a reportagem, a vítima, de 43 anos, teria discutido com o motorista de um veículo na cor branca e o bate-boca se estendeu por vários metros. Em determinado momento, o condutor do carro branco abaixou o vidro do carro, sacou a arma, atirou diversas vezes contra o outro motorista e fugiu.

Um dos disparos atingiu o abdômen da vítima, que ao perceber o ferimento, mandou uma mensagem desesperada pedindo socorro. “Me ajuda cara, pelo amor de Deus, acabei de levar um tiro. Não ‘tô’ sentindo minhas pernas, Paulo. Por favor, liga pra minha mãe, pro meu irmão, por favor, cara”, disse o homem na mensagem.

Ele foi socorrido e submetido a uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada no abdômen. Não há informações sobre o seu quadro de saúde.

A polícia investiga o caso e procura pelo atirador, que seguiu em direção à cidade de Carapicuíba, vizinha a Barueri. Imagens de câmeras de monitoramento serão analisadas nas buscas pelo autor dos disparos.

Com informações do “Balanço Geral”