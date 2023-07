Brinquedão inspirado na fábrica de chocolate é nova atração em shopping de Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe até o dia 3 de setembro um mega brinquedo temático inspirado em uma fábrica de chocolate com escorregador, piscina de bolinhas, e na decoração: pirulitos gigantes, cupcakes entre outros doces.

Os valores para brincar na Fábrica de Chocolate variam de acordo com o tempo de permanência: 15 minutos custa R$ 30; de 16 a 30 minutos por R$ 35; já 60 minutos sai por R$ 60. Após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Crianças com necessidades especiais terão 50% de desconto no valor dos ingressos.

Todas as crianças até 13 anos podem participar das brincadeiras. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um responsável. Crianças com necessidades especiais deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

