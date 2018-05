Festa do Trabalhador reúne mais de 50 mil pessoas em Carapicuíba

Com apresentações dos artistas consagrados, a Festa do Trabalhador reuniu, segundo a organização, um público de mais de 50 mil pessoas, na última terça-feira, 1º de Maio, no Parque do Planalto, em Carapicuíba.

A primeira atração a se apresentar foi o grupo Introdução, representando a cidade com samba de qualidade. O público vibrou com Day e Lara, Simone (da dupla com a Simaria), Zé Neto e Cristiano, Ciro Aguiar, Michel Teló, Edson e Hudson, Paula Fernandes, Felipe Araújo, Léo Magalhães, Bruno e Barreto, Júlia e Rafaela, Belo, Maiara e Maraisa e George Henrique e Rodrigo.

Durante a festa, houve sorteio beneficente de 25 prêmios, entre eles uma moto 0Km, geladeiras, micro-ondas e bicicletas. Os alimentos arrecadados são revertidos para o Fundo Social de Solidariedade.

O evento teve realização do Plaza Shopping Carapicuíba, promoção da Rádio Tropical e apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura.