Filho de Bolsonaro vem a Osasco para inauguração de diretório do PSL

Com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), filho do pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, o Partido Social Liberal (PSL) inaugura seu diretório municipal de Osasco, na Vila Campesina, em evento na manhã de sábado (7).

Publicidade

O deputado federal Major Olímpio, presidente estadual da legenda, também deve participar do evento, de acordo com a direção do PSL em Osasco.