Fim de semana tem drive thru em Osasco para pessoas com 18 anos se vacinarem contra a covid-19

A Prefeitura de Osasco realiza mais uma edição do drive-thru, neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de agosto, para vacinar contra a covid-19 pessoas que tenham 18 anos ou mais. A vacinação acontece no estacionamento da Prefeitura, com acesso pela Rua Narciso Sturlini, das 9h às 16h.

Para vacinar-se nos drive-thru é preciso fazer o agendamento na Central 156, ou (11) 3651-7080, ou pelo aplicativo 156 Osasco. No momento da imunização, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço, além de fazer o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br.

Vacinação nas UBSs e CAIs de Osasco

Já as Unidades Básicas de Saúde e nos Centros de Atendimento ao Idoso seguem outro cronograma de vacinação. No entanto, também é necessário realizar o agendamento na Central 156 (3651-7080) ou pelo app 156 Osasco para o período da manhã. À tarde é livre demanda, mas há distribuição de senhas em quantidade limitada.

Serviço

Drive Thur da vacinação contra a covid 18 anos+

Dias: 14 e 15/8, das 9h às 16h

Local: Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini) – Necessário agendar na Central 156

