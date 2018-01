Fito abre vagas para professores de Jiu Jitsu, Robótica e Xadrez

A Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (FITO) abriu Processo Seletivo para as vagas de instrutor de: jiu-jitsu, xadrez, robótica e de esportes, além de vagas para professor de violino/viola, tuba sinfônica, guitarra e de canto popular. O edital foi publicado na Imprensa Oficial de 29/1/2018.

O Processo Seletivo será composto de duas etapas: análise de currículo/documentos apresentados e entrevista e prova prática. Na fase de currículo serão avaliados os seguintes requisitos: habilitação profissional com experiência comprovada; adequação da habilitação à cadeira em questão e comprovação da experiência profissional. A última fase será composta de entrevista e prova prática.

Serão contratados os candidatos classificados constantes da lista do resultado final do Processo Seletivo, que será publicada no dia 9/2. Os classificados serão contratados pelo regime de CLT por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com os editais, as inscrições terão início no dia 5 de fevereiro, das 9h30 às 12h e das 14h às 16h, no Conservatório Musical Villa Lobos, na Sala de Recitais Edna Baldassi, localizado na Rua Camélia, 26, Jardim das Flores.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar currículo original, cópia do RG, CPF, diploma, certificados de conclusão dos cursos declarados, Carteira de Trabalho e Previdência Social, laudo médico que ateste a deficiência se for o caso e documentos comprobatórios da experiência profissional exigida.



Veja todos os cargos e requisitos necessários para cada vaga:

CARGO VAGAS REQUISITOS

CARGO VAGAS REQUISITOS

Instutor de Jiu-Jitsu 1 Gradução em Educação Física e Habilitação para ministrar aulas de Jiu-Jitsu. Instrutor de Xadrez 1 Licenciado em qualquer área (Humanas ou Exatas) ou Graduando de 5º semestre com Comprovação de conhecimento na área, especificado em currículo. Instrutor de robótica 1 Licenciado em qualquer área (Humanas ou Exatas) e ou graduando do 5º semestre, com Comprovação de conhecimento na área, especificado no currículo. Instrutor de Esportes 1 Graduação em Educação Física ou estar Cursando o 5º semestre. Professor de Violino/Viola 1 Bacharelado em Música – Violino ou Viola e ou Licenciatura em Música e com experiência mínima de 2 anos. Professor de Tuba Sinfônica 1 Bacharelado em Música – Tuba Sinfônica e/ou Licenciatura em música e com experiência mínima de 2 anos Professor de Canto Popular 1 Bacharelado em Música – Canto e/ou Licenciatura em Música e com Experiência mínima de 2 anos.



INSCRIÇÕES:

Dia: 5/2

Horários: 9h30 às 12h e das 14h às 16h

Local: Conservatório Musical Villa Lobos – Sala de Recitais Edna Baldassi – Rua Camélia, 26, Jardim das Flores