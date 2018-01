Zezé Di Camargo é resgatado por bombeiros após ficar ilhado em temporal em Goiânia

O cantor sertanejo Zezé DI Camargo passou por apuros, nesta segunda-feira, 29, e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Publicidade

Zezé foi pego por um temporal na capital, Goiânia, e encarou com bom humor a tempestade repentina, ao lado de três amigos. “Olha o que aconteceu aqui. Estamos numa BMW zero quilômetros e inundou em volta do nosso carro e nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. Brincadeira. Estou aqui em Goiânia e caiu um ‘pé d’água’ aqui, olha isso, olha onde está a água. Vai sair no jornal: Motorista de BMW zero morre afogado. Olha a onda… está fazendo onda. Comecem a rezar por mim aí, pelo amor de Deus”, registrou Zezé em uma postagem no Instagram.

O sertanejo ainda postou um vídeo ao lado dos bombeiros agradecendo o resgate. “afogado ninguém morre”, disse o Zezé. Em seguida o cantor aparece em outro vídeo com o tênis amarrado no ombro por conta da chuva. E mesmo com a situação, ele ainda brincou: “o meu cabelo acabou”.