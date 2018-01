Branka Silva e Moranguinho fazem barraco ao vivo na TV

Na noite desta segunda-feira, 29, um barraco foi protagonizado entre Branka Silva (ex-mulher do cantor Naldo) e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, marcando o programa Superpop de Luciana Gimenez.

Tudo começou depois de Branka, que estava sendo entrevistada por Luciana, começou a falar da relação dela com o filho Pablo, que mora com o pai e com a madrasta. Neste momento, a Moranguinho, que não estava no programa, ligou para a produção, entrou ao vivo e começou a falar da ex-mulher de seu marido.

Segundo Moranguinho, Branka parou de procurar Pablo (filho de Branka e Naldo). “Ela aparece na televisão se fazendo de vítima. Ela nunca foi pobre coitada”, falou. A apresentadora questionou se era verdade que Branka tinha abandonado Pablo. Branka explicou que parou de procurá-lo, pois ele teria ameaçado processá-la após a primeira entrevista concedida à Rede TV. Moranguinho rebateu: “Mas é claro, ela pediu R$ 10 mil ao filho pra não ir ao programa”.

Moranguinho também disse que Pablo, quando morava com a mãe, teria largado os estudos. De imediato, Branka disparou: “Quando o Pai do Pablo o levou, ele estava estudando. Mas 15 dias depois, o Pablo foi emancipado e até hoje não terminou a escola. Eu tenho documentação que prova. Ele estava estudando sim”, rebateu Branka.

Ao ver que as duas mulheres não chegavam a um acordo sobre a relação com o filho de Naldo, Luciana declarou: “ Ele sofre porque o pai socou a mãe e a madrasta, vamos falar a real! Desculpa, eu não estou querendo falar mal do seu marido [Moranguinho], mas ele socou um monte de mulher”.

“Não podemos esquecer que vocês duas são vítimas. Eu torço pela sua família, mas ele não é santo Moranguinho”, concluiu a apresentadora. Neste momento, não se sabe se a ligação caiu ou se Moranguinho desligou o telefone, no entanto ela não retornou o contato.