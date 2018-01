Jandira proíbe uso de narguilé e multa para infratores será de R$ 5

A utilização do narguilé está proibida para menores de 18 anos em Jandira. O prefeito da cidade, Paulo Barufi, sancionou o projeto do vereador Véinho (PR) que impede a utilização do narguilé em locais públicos abertos e coletivos privados. Quem for pego descumprindo a lei, pagará uma multa de R$ 5,71, e no caso de reincidência o valor sobe para R$ 11,43.

Com a sanção do prefeito, fica proibido o uso em ruas, praças, áreas de lazer, ginásios, espaços esportivos e de exposições, escolas, bibliotecas, estacionamentos de repartições públicas e qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas.

Também é proibida a utilização em locais de uso coletivo privado, como bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas, cinemas, hotéis, pousadas, supermercados e similares, ambientes de trabalho, cultura, esporte e lazer, áreas comuns de condomínios e estacionamentos.

A venda do narguilé, fumo, essências e complementos aos menores também está proibida. Caso seja vendido, a multa para o comerciante será de R$ 17,14.

A lei deixa claro que, a utilização do narguilé está liberada em tabacarias e congêneres com ambientes específicos para a prática, porém é proibida a permanência de menores de 18 anos nesses locais. Os estabelecimentos que comercializam o narguilé deverão fixar avisos quanto à proibição do uso em locais públicos ou de concentração e aglomeração de pessoas, assim como a proibição da venda a menores de 18 anos de idade.

Quem descumprir a Lei poderá ter o aparelho apreendido, com pagamento de multa para liberação e devolução. Além disso, todos serão multados, tanto os estabelecimentos, quanto os usuários. No caso de reincidência, o comerciante vai desembolsar R$ 102,88 e poderá ter o alvará de funcionamento cassado. Os estabelecimentos terão até 19 de fevereiro para se adequarem à lei.