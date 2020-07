Funcionários facilitavam furtos a banco em Osasco

Dois homens acusados de envolvimento em furtos de bancos foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27), em Osasco. Os suspeitos eram técnicos e foram aliciados por uma organização criminosa para facilitar as invasões, segundo a polícia.

Equipes da 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) chegaram aos criminosos após a prisão de outro homem envolvido no esquema, ocorrida no dia 20 de julho. Ele tinha acesso ao monitoramento de um banco e ajudava um grupo a furtar uma agência quando foi preso em flagrante.

Durante investigação, os policiais detectaram uma quebra de protocolo no monitoramento que permitiu a ação de invasores em uma agência bancária na semana passada. A equipe descobriu que o responsável pela facilitação estava em serviço no momento do furto.

Com a primeira prisão, os policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) intensificaram as apurações e conseguiram chegar ao suspeito apontado como o líder da célula, um ex-operador afastado do banco. Com a sua prisão, a polícia identificou um terceiro integrante do esquema, que também foi capturado.

A dupla presa nesta segunda-feira e o homem detido em flagrante na semana passada vão responder por organização criminosa e furto qualificado.