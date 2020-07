Acusado de abusar de seis crianças em Itapevi é preso no interior de Alagoas

Foragido há quase um ano, acusado de abusar sexualmente de pelo menos seis crianças, em Itapevi, o pizzaiolo Nilton Nobre dos Santos, de 42 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (27), no município de Coruripe, no interior de Alagoas.

As supostas vítimas são colegas da filha dele, de seis anos, todas com idade entre 5 e 11 anos na época das denúncias de abusos. Nilton é acusado de ter usado a própria filha como “isca” para atrair as meninas para sua casa. Ele já foi condenado, em outra oportunidade, acusado de estuprar outra criança, em Alagoas.

Mães de vítimas falaram sobre os relatos das crianças em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, na época das denúncias de abusos por parte de Nilton, em agosto do ano passado: “Pegou ela a força, tapou a boca e foi aí que ele tentou cometer o ato sexual com a minha filha”, declarou uma delas, aos prantos. “Não sei o que falar para minha filha, não sei o que fazer, não tenho coragem de olhar para minha filha”.

Outra mãe contou sobre o drama vivido pela filha: “Ela falou que ia para a casa dele, ficava com as meninas brincando, só que ele trancava a porta… Você imagine, uma criança de seis anos passar por isso… Queremos justiça”.