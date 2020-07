“Meu filho é um pai de verdade”: Gretchen defende Thammy em campanha de Dia dos Pais

Após críticas e ataques transfóbicos, Gretchen saiu em defesa da campanha de Dia dos Pais da Natura com o filho dela, Thammy Miranda, como garoto propaganda.

“Seguinte: meu filho foi contratado pela Natura para fazer a campanha dos Dias dos Pais porque ele é um pai de verdade. Porque ele é um pai presente, um pai que sustenta, um pai que ama, que cuida de seu filho, é um pai de verdade!”, declarou Gretchen em vídeo compartilhado nas redes sociais.

“Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado, me desculpem, mas eu sei a educação que eu dei para o meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade!”, completou ela.

Publicidade

E então meus amores??? Muita gente julgando né. Sabe pq? Pq esses q estão incomodados não são pais de verdade. E se invomodam pq MEU FILHO É UM PAI DE VERDADE. @ThammyReal A NATURA ESTÁ DE PARABÉNS. 🎉 pic.twitter.com/05kVr5XXwB — Gretchen (@GretchenCantora) July 27, 2020

Gretchen declarou ainda que os que estão incomodados com Thammy em uma campanha de Dia dos Pais, “não são pais de verdade. E se incomodam porque meu filho é um pai de verdade”. Ela também parabenizou a Natura por utilizar Thammy na campanha.

A manifestação de Gretchen recebeu apoios como o da advogada e comentarista política Gabriela Prioli, que declarou: “Tantas crianças filhas de homens cis heterossexuais precisando de um pai como o Thammy. Se todos os pais fosse como o Thammy, não teríamos tantas mães solo, tantas crianças abandonadas. Tenham vergonha na cara”.

Tantas crianças filhas de homens cis heterossexuais precisando de um pai como o @ThammyReal . Se todos os pais fosse como o Thanmy, não teríamos tantas mães solo, tantas crianças abandonadas. Tenham vergonha na cara. — Gabriela Prioli (@GabrielaPrioli) July 27, 2020

Eduardo Bolsonaro critica “conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”

Entre os críticos do filho de Gretchen como garoto propaganda está o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro: “Mulher como garoto propaganda do Dia dos Pais. Depois, homem para o Dia das Mães… E quem falar o contrário já sabe né? É gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”, declarou.

Mulher como garoto propaganda do dia dos pais. Depois Homem para o dia das mães… E quem falar o contrário já sabe né? É gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 28, 2020

“A Natura acredita na diversidade”

Em nota, a Natura declarou que “acredita na diversidade”: “A campanha de Dia dos Pais mergulha na rotina desafiadora que todos estão vivendo durante a quarentena e mostra como esse intenso convívio pode fortalecer a relação entre pais e filhos, mostrando que a presença paterna é o maior presente. É um convite para ampliar as representações do homem contemporâneo a viver sua masculinidade de forma mais aberta e leve. A Natura celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações”.