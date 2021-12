Gael, Alice e Miguel foram os nomes mais registrados em Osasco em 2021; confira o top 10

Gael foi o nome mais registrado nos cartórios de Osasco entre os bebês nascidos em 2021. Os dados são da Associação Nacional dos Registros de Pessoas (Arpen) e foram divulgados nesta segunda-feira (20).

De acordo com o levantamento, 120 bebês registrados em Osasco receberam o nome Gael. Em seguida vêm Alice, com 116 registros, Miguel e Arthur, com 113 e 101 registros respectivamente.

O top 10 nomes de 2021 em Osasco teve também Theo, Laura, Helena, Heitor, Heloisa e Davi.

O nome Gael também aparece no ranking dos nomes mais registrados nos cartórios do país em 2021, em terceiro lugar, com 23.973 registros.

10 nomes mais registrados em Osasco em 2021*

1° Gael: 120 registros /

2° Alice: 116 registros /

3° Miguel: 113 registros /

4° Arthur: 101 registros /

5° Theo: 97 registros /

6° Laura: 95 registros /

7° Helena: 89 registros /

8° Heitor: 87 registros /

9° Heloísa: 76 registros /

10° Davi: 76 registros /

*Fonte: Arpen