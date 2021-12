Miguel, Arthur, Gael e Heitor são os nomes mais registrados no Brasil em 2021; confira o ranking

Miguel, Arthur, Gael, Heitor e Helena são os nomes mais registrados nos cartórios do país em 2021. A informação é do levantamento divulgado pelo portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais).

Novamente, o top 10 dos nomes mais registrados conta com nomes simples. Entre eles, Gael foi o nome que mais cresceu no ranking, passando da 10ª posição em 2020 para a terceira colocação neste ano.

Já na lista de nomes femininos, além dos nomes simples, apareceram alguns nomes compostos, como Maria Alice, Maria Clara, Maria Cecília, e Maria Júlia.

Confira os 10 nomes mais registrados em 2021

10° Gabriel (com 17.159 registros)

9° Davi (18.304)

8° Laura (18.448)

7° Theo (19.863)

6° Alice (20.381)

5° Helena (21.890)

4° Heitor (22.368)

3° Gael (23.973)

2° Arthur (26.655)

1° Miguel (28.301)

Top 10 nomes femininos mais escolhidos em 2021:

10° Sophia

9° Maria Júlia

8° Maria Cecília

7° Maria Clara

6° Heloísa

5° Valentina

4° Maria Alice

3° Laura

2° Alice

1° Helena

10 nomes masculinos mais escolhidos em 2021:

10° João Miguel

9° Samuel

8° Bernardo

7° Gabriel

6° Davi

5° Theo

4° Heitor

3° Gael

2° Arthur

1° Miguel.