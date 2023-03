Gestante é executada a tiros dentro de carro em Jandira

Uma mulher grávida foi executada a tiros no início da tarde desta sexta-feira (3), em Jandira. Ela estava dentro de um carro por aplicativo quando dois homens em uma moto se aproximaram, um deles sacou o revólver e fez os disparos.

O motorista de aplicativo foi poupado pelo atirador. Já a gestante foi atingida com ao menos cinco tiros, não resistiu e morreu no local do crime, próximo à Delegacia de Jandira.

Segundo informações de reportagem exibida hoje no “Balanço Geral”, da Record TV, a vítima foi identificada como Thainara Evaristo Gomes, de 25 anos, e tinha passagem pela polícia. Ela tinha deixado a prisão no mês de fevereiro. A Polícia Civil não afirma que isso tenha relação com o crime, mas não descarta qualquer possibilidade neste momento.

Muito assustado, o motorista de aplicativo que aceitou a corrida de Tainara disse à reportagem que foi tudo muito rápido e não teve muita reação no momento do crime. “Foi a primeira corrida que eu fiz do dia. Foi só o tempo de fazer o retorno, estava no cruzamento para sair com o carro e o cara chegou com um revólver atirando dentro do meu carro. Não tinha como fazer nada”, revelou.

O condutor do veículo acredita que o atirador estaria esperando Thainara sair de casa para executá-la. Ele prestou depoimento e foi liberado em seguida.

A perícia foi realizada no veículo e no local do crime. Agora, a polícia está em busca de câmeras para auxiliar na identificação do atirador. As investigações continuam.