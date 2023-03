Cioeste viabiliza retomada da Câmara Oeste de Vereadores

Na manhã desta sexta-feira (3), o presidente do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste), prefeito Josué Ramos (Vargem Grande Paulista), em reunião em sua sede com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais das cidades da região, sugeriu a retomada da Câmara Oeste de Vereadores. A Câmara Oeste foi um fórum composto por vereadores de todas as cidades da região cuja ação tinha limitações inerentes ao seu papel propositivo e sem poder de execução.

“Pretendemos trabalhar para buscar soluções regionais e o apoio dos vereadores é fundamental”, afirmou Ramos.

Os presidentes das Câmaras apoiaram a iniciativa de Josué. Em suas falas, todos ressaltaram a importância da união em prol da defesa de projetos regionais.

Ficou acordado que será realizada nova reunião no próximo dia 13 para a eleição do presidente e membros da Câmara Oeste.

Ramos informou ainda que encontra-se em tramitação a compra de uma nova sede para o Cioeste e que neste novo local será disponibilizado um espaço que todos os vereadores poderão utilizar como extensão de seus gabinetes, no intuito de fortalecer as discussões regionais.

Segundo o presidente, a previsão é que o processo de compra da nova sede seja concluído no primeiro semestre. O local também terá um auditório para promoção de cursos voltados aos servidores públicos.

O presidente também ressaltou as parcerias em andamento com os governos federal e estadual, lembrando que as cidades que compõem o Cioeste somam hoje cerca de 3 milhões de habitantes, o que consolida o consórcio como o maior do Brasil.