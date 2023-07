Ginásio José Corrêa, em Barueri, terá Zumbalada Brega na sexta-feira (28)

A Prefeitura de Barueri oferece nesta sexta-feira (28), a partir das 19h, a tradicional Zumbalada, dessa vez com tema “Festa Brega”, unindo esporte, diversão e coreografias. Os organizadores pedem que os participantes usem itens bregas para entrar no clima do evento.

publicidade

O aulão vai misturar danças e exercícios aeróbios reunindo todos os alunos da modalidade de zumba dos diversos polos esportivos da cidade no mesmo lugar.

O evento também é aberto ao público em geral, com entrada livre. O Ginásio Poliesportivo José Corrêa fica na Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro.

publicidade