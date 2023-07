Jovem viraliza ao usar galão de 20 litros para encher com refrigerante refil no Burger King em Itapevi

Jovem viraliza ao usar galão de 20 litros para encher com refrigerante...

Viralizou na Internet uma situação polêmica na qual um cliente tenta encher um galão de 20 litros com o refil de refrigerante que é servido em uma loja do Burger King. As imagens foram registradas na terça (18) e repercutiram nas redes sociais.

O caso, de acordo com o G1, aconteceu dentro da unidade da rede de fast food localizada no Shopping Itapevi Center. Em um vídeo gravado por uma pessoa que presenciou o ocorrido, o rapaz aparece conversando com o funcionário: “Paguei a parada. É seu?”, questiona o cliente. “Se eu paguei à vontade e tomar tudo isso aqui?”, continua.

Ainda no vídeo, é possível perceber que os funcionários ficam constrangidos com a situação, um corre para desligar a máquina de refrigerante enquanto outro fica ao lado do equipamento.

Segundo explicou o G1, o Burger King estabelece algumas regras para o fornecimento de refrigerante refil, dentre elas: “é vedada a transferência das bebidas do copo para quaisquer outros recipientes estranhos ao presente regulamento”. A rede não se manifestou sobre o ocorrido.

A situação inusitada foi parar em diversas páginas de humor nas redes sociais, como a “O Brasil Que Deu Certo”, e dividiu a opinião de internautas: “Se a moda pega…”, disse um. “Tem muita gente querendo se aparecer nesse mundo”, comentou outro.

“O atendimento ao público é sofrido demais!”, lamentou um. “Deixa o cara ser feliz”, disse outro. O funcionário pensando se vale a pena perder o réu primário”, brincou outro.

Apesar da polêmica que aconteceu em Itapevi ser recente, o caso não é o primeiro. Com uma rápida pesquisa no YouTube, é possível encontrar vídeos de semelhantes semelhantes intituladas como “desafios”.