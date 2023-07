Inscrições para processo seletivo de coordenador pedagógico terminam dia 31 em Santana de Parnaíba

Estão abertas, até segunda-feira (31), às 17h, as inscrições para o processo seletivo simplificado para área da Educação em Santana de Parnaíba.

São 10 vagas para coordenador pedagógico. Os candidatos precisam ter graduação em curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Pós Graduação “latu sensu” na área de Gestão Escolar, com carga horária mínima de 360 horas e e possuir no mínimo, dois anos de exercício em funções do magistério, devidamente comprovados.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Mais.

