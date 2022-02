Globo recupera casa comprada com Pix de R$ 318 mil que fez por engano

A Globo conseguiu bloquear o imóvel comprado por um homem que recebeu um Pix de R$ 318 mil por engano da emissora. Na decisão, o juiz Felipe Negrão entendeu que o homem havia utilizado um dinheiro que não era dele.

publicidade

O caso foi julgado na segunda-feira (21), na 3ª Vara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro. De acordo com o site “Notícias da TV”, que teve acesso aos documentos, a Globo explicou que houve um equívoco na hora de depositar o dinheiro porque quem deveria receber o valor não havia atualizado os dados para a transferência.

Na decisão, o juiz afirmou que tem provas documentais de que o homem que recebeu a quantia se apropriou de algo que não era dele. Com isso, o magistrado determinou ainda o bloqueio das contas do rapaz e o proibiu de ter acesso ao imóvel comprado por ele.

publicidade

O caso aconteceu na semana do Natal, quando a emissora fez um pix por engano para um homem. Ao notar que havia uma bolada em sua conta, o homem decidiu comprar um imóvel com o valor, mas dias depois foi procurado pela emissora para que devolvesse o dinheiro. O rapaz, no entanto, disse que não teria como devolver porque havia comprado um imóvel com a quantia.

A Globo decidiu entrar na Justiça para conseguir recuperar o valor. Agora, com a decisão judicial, a emissora para a ser a dona da propriedade comprada pelo homem. O caso, no entanto, cabe recurso em segunda instância.

publicidade

FESTA// Simone e Kaká celebram o primeiro aniversário da filha caçula Zaya