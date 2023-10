Governo publica edital de concurso público com 2.700 vagas para soldados de 2ª classe da PM

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial desta terça-feira (31) a abertura de concurso público para contratação de 2.700 soldados da 2ª classe da Polícia Militar. As inscrições começam no dia 6 de novembro.

A remuneração básica inicial para o cargo de soldado 2ª classe PM é de R$ 4.852,21 – incluindo salário-base e Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).

Os candidatos interessados em participar do concurso público precisam ter entre 17 e 30 anos – exceto para quem já pertence aos quadros da PM – e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os homens, de 1,60 m.

Inscrições no concurso público para soldado de 2ª classe da PM:

O período para se inscrever começa no dia 6 de novembro e vai até 20 de dezembro, exclusivamente pelo site da Vunesp, organizadora do concurso público.

A íntegra do edital está disponível nas páginas 204 a 208 do caderno Executivo – Seção III, na parte de Concursos Públicos do Diário Oficial.

