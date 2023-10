Provedora de infraestrutura digital Cirion expande data center em Cotia

A Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia no Brasil e na América Latina, comunicou nesta segunda-feira (30) a expansão de seu complexo de data center São Paulo (SAO1), localizado em Cotia. Segundo a companhia, o novo edifício de 3.600 m² aumenta em 50% a sua capacidade total.

O prédio está habilitado para hospedar cargas de trabalho que exigem alta densidade, tais como IA, jogos e machine learning, entre outros. “A expansão do complexo SAO1 em Cotia representa mais um passo em nossa jornada para aumentar a plataforma de data centers interconectados e de baixa latência e estabelecer um ecossistema digital próspero na América Latina”, destacou Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies.

Ambos os edifícios do complexo SAO1 compartilham uma subestação de energia de 20MW, com entradas de linhas redundantes de alta voltagem. De acordo com a empresa, o novo edifício segue a política carrier-neutral da empresa, fornecendo aos clientes acesso direto a mais de 90 operadoras e às principais empresas de nuvem pública operando no mercado latino-americano.

Além disto, o complexo SAO1 é certificado pelos mais altos padrões ISO, tais como ISO 9001; ISO 20000-1; ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 27701; e conformidade com o PCI-DSS, SOC 1, SOC 2 e SOC 3 da AICPA, além de SAP Outsourcing Operations Partner.

A Cirion possui e opera três complexos de data center no Brasil, estrategicamente localizados em Cotia, São Paulo (SAO1), na cidade do Rio de Janeiro (RIO1) e em Curitiba (CUR1).

A companhia conta também com o respaldo da Stonepeak, líder em investimentos alternativos especializada em ativos reais, com cerca de US$ 57 bilhões em ativos sob gestão e portfólio de investimentos em comunicações e infraestrutura digital ao redor do mundo.

Com a expansão do data center de Cotia, a companhia espera atingir uma Efetividade no Uso de Energia (PUE) líder de mercado, com um consumo mínimo de energia, água e recursos naturais, para reduzir seu impacto ambiental de forma geral.