Exército e PM fazem operação conjunta, mas não encontram últimas 4 metralhadoras furtadas de Barueri

Na manhã desta terça-feira (31), o Exército Brasileiro e a Polícia Militar fizeram uma operação conjunta em Guarulhos, na Grande São Paulo, em busca das quatro metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra, em Barueri, e que ainda não foram localizadas. Até o momento, foram recuperadas 17 armas – nove em São Roque e oito no Rio de Janeiro.

publicidade

Hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Militar em duas residências suspeitas, dentro de uma comunidade em Guarulhos. Foram mobilizados 45 militares e oito viaturas para a operação que começou às 6h e terminou por volta das 9h. O armamento, no entanto, não foi localizado.

“Equipes do Comando de Operações Especiais [COE] da Polícia Militar dão apoio à Polícia do Exército no cumprimento de mandados de busca e apreensão”, disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

publicidade

Investigações continuam

Na última semana, um dos militares suspeitos de envolvimento no furto das metralhadoras do Arsenal de Barueri apresentou um laudo psiquiátrico alegando não estar em condições de retornar ao trabalho. Ele é apontado nas investigações como o responsável por dirigir o veículo usado para retirar o armamento do quartel.

O número de militares punidos com prisão disciplinar por envolvimento no maior desvio de armas dentro de um quartel, comunicado no dia 10 de outubro, passou para 19, na última sexta-feira. Além deles, outros seis militares suspeitos de participar diretamente no furto das metralhadoras tiveram prisão preventiva solicitada pelo Comando Militar.

publicidade