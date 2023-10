Itapevi oferece hidroginástica, oficinas e mais atividades para pessoas com mais de 60 anos

Itapevi oferece hidroginástica, oficinas e mais atividades para pessoas com mais de...

Foi lançado nesta segunda-feira (30) o Programa Itapevi 60+, que tem o objetivo de oferecer atividades para auxiliar na melhora da qualidade de vida, longevidade e bem-estar das pessoas com mais de 60 anos no município.

Com um pacote de diversas ações, a Prefeitura oferecerá aulas de hidroginástica e atividades complementares (oficinas de ritmos, fotografia e rodas de conversa sobre temas relevantes ao público 60+, palestras, bailes, chá e riso, eventos de autoestima e beleza, dentre outros conforme programação sobre temas atinentes à terceira idade) para os idosos da cidade.

“Tenho um orgulho enorme das atividades que realizamos no Centro de Convivência do Idoso (CCI), que oferece diversas oficinas para cerca de 800 idosos itapevienses. O trabalho com essa turma sempre é muito inspirador e cheio de energia”, destacou o prefeito Igor Soares (Podemos), durante a cerimônia.

O programa envolve as ações do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. As inscrições para o programa iniciaram em agosto e foram até o início de outubro.

Hidroginástica

As aulas de hidroginástica, por exemplo, serão nas três unidades das Escolas do Futuro da Cidade: Parque Suburbano (Avenida Rubens Caramez, 1000), Santa Rita (Rodovia Engenheiro Rene Benedito Silva, 1400) e Cardoso (Rua Ismênia de Abreu Dias, 210).

Ao todo foram oferecidas 210 vagas, divididas igualmente pelas três unidades. Ou seja, cada escola disponibiliza 70 vagas, distribuídas em duas turmas de até 35 pessoas cada. O público prioritário será de idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

As aulas de hidroginástica acontecem de terça a quinta-feira, das 8h às 9h30, com atividades de 45 minutos, a partir da segunda quinzena de novembro. As atividades complementares acontecerão, das 14h às 16h, na Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos).

Com as matrículas efetivadas, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, está realizando os exames médicos necessários à prática desportiva dos inscritos.

O projeto inclui professores habilitados para as aulas de hidroginástica, salva-vidas e profissionais de apoio para atividades socioeducativas, complementares ao desenvolvimento das atividades físicas, como professores de dança para oficina de ritmos, orientadores socioeducativos para oficina de fotografia, artesanato, além de profissionais técnicos para palestras, rodas de conversa e atividades diversas conforme programação sobre temas voltados à terceira idade.