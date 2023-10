Morre ex-vereadora de Osasco Sônia Rainho

Faleceu nesta terça-feira (31), a ex-vereadora de Osasco Sônia Rainho, aos 80 anos. A informação foi confirmada por familiares e pelo deputado estadual Emidio de Souza (PT), nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

“A morte da companheira Sônia Rainho deixa um vazio muito grande para mim e para todos aqueles que se levantaram contra as injustiças e por direitos em Osasco”, declarou Emidio. “Sônia formou gerações de lutadores”, completou.

Na publicação, o petista lembrou ainda da trajetória da ex-vereadora, que saiu de Bauru para morar em Osasco, cidade na qual abraçou a luta por moradia, direitos humanos, de mulheres e de crianças e adolescentes.

Além de vereadora, Sônia foi coordenadora da Mulher e Promoção da Igualdade Racial de Osasco. Recebeu em 2015, o título de Cidadã Osasquense, na Câmara Municipal. Três anos depois, em 2018, foi homenageada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com o prêmio Santo Dias de Direitos Humanos.

O velório será realizado nesta terça-feira (31), a partir das 18h, no cemitério Bela Vista, em Osasco, onde o corpo será sepultado amanhã, às 10h.

“Fez parte da história de Osasco”

Nas redes sociais, além de Emídio, familiares e mais amigos lamentaram a morte e se despediram de Sônia: “Essa mulher faz parte da história dessa cidade, cada conquista que tivermos teve a mão da nossa querida Sonia Maria Rainho Gonçalves. Moradia, asfalto, cultura, escolas, direitos, principalmente na região norte de Osasco, todas essas conquistas tiveram a grande participação dessa guerreira. Gratidão”, escreveu um.

“Sua passagem nesse plano foi linda. Uma mulher incrível. Por onde passo sempre me perguntam ‘você é parente da Sônia Rainho?’. E nunca de forma negativa […] Sua história, suas conquistas e todo o legado que deixou nessa cidade nos orgulha muito! Tia Sônia da Política, Tia Sônia do Samba, Tia Sônia que vivia sorrindo, espalhando alegria e amor por aí. Mulher guerreira! É assim que lembrarei de você”, escreveu Thiago Rainho, no Facebook.