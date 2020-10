Grave acidente mata 4 jovens em Osasco

Um acidente de carro deixou quatro jovens mortos na altura de Osasco da rodovia Anhanguera na madrugada deste domingo (4).

publicidade

O grupo voltava de uma festa em uma tabacaria na zona Norte da capital quando o motorista perdeu o controle do veículo, que se chocou contra um muro no Km 19 da Anhanguera, por volta das 2h.

Morreram na hora Pedro Henrique Camilo da Silva, de 17 anos, Marcos Vinicius Soares, Raphael Francisco Ferreira, ambos com 24 anos, e Daniela da Conceição Santos, de 26. Uma jovem de 17 anos, grávida, também estava no carro e foi a única sobrevivente. Ela foi levada em estado grave ao Hospital do Mandaqui, na zona Norte de São Paulo.

publicidade

A polícia suspeita que nenhum dos ocupantes do carro usava cinto de segurança, que o veículo estava em alta velocidade e que os jovens haviam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Havia uma garrafa de whisky dentro do carro e horas antes o grupo postou fotos de bebidas alcoólicas nas redes sociais.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e choque pelo 10° DP de Osasco e encaminhado ao 7º DP, área dos fatos. (Com informações da TV Globo)