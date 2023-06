Guarda Civil Municipal de Osasco comemora 33 anos de história com solenidade

Foi realizada nesta quarta-feira (21) uma solenidade para marcar os 33 anos de fundação da Guarda Civil Municipal de Osasco. O evento aconteceu em frente ao Paço Municipal.

Após o hino nacional, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), o secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino e o comandante da GCM, Inspetor Maidana, passaram pela tropa em revista. Ainda durante a cerimônia foram entregues Láurea do Mérito Pessoal aos guardas que se destacaram nas mais variadas ocorrências e os certificados de “Amigo da Guarda Civil Municipal”.

A vice-prefeita, Ana Maria Rossi, e seu marido, o ex-prefeito Francisco Rossi, também prestigiaram a cerimônia. Foi na gestão de Rossi, em junho de 1990, que a GCM Osasco foi criada. O secretário adjunto da Secontru, Adilson Moreira, também acompanhou a celebração.

Presente ao evento, o deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) parabenizou a GCM pelo trabalho realizado na cidade. “Meus cumprimentos a toda corporação e ao prefeito Rogério Lins pela ousadia, arrojo e por enfrentar os desafios de construir um plano de carreira e fazer com que vocês tenham orgulho de trabalhar nessa linda corporação que é a Guarda Civil Municipal de Osasco”.

O prefeito quebrou o protocolo e fez seu discurso entre os integrantes da guarda. Na ocasião, cumprimentou todas as mulheres que fazem parte da corporação, em especial as 50 que foram empossadas em maio. “Talvez seja o maior ingresso simultâneo de mulheres na história da nossa GCM. Lugar de mulher é onde ela quiser”.

Conquistas e compromissos

Lins agradeceu a instituição pelos serviços prestados ao longo desses 33 anos de atuação e apontou a importância dos investimentos que a Prefeitura tem feito na área da segurança e no próprio efetivo.

“Avançamos muito nos últimos anos, investimos no Plano de Carreira, infraestrutura e equipamentos. Valorizamos gradativamente a corporação, nossa obrigação enquanto governo é garantir condições e valorização para que vocês permaneçam na corporação”, disse.

O prefeito também falou sobre as conquistas e os compromissos assumidos com a corporação para esse ano, como o aumento do efetivo e a entrega no último dia 19 de junho de 20 viaturas modernas e robustas que vão ajudar no trabalho da guarda e uma novidade que será anunciada somente em agosto sobre uma importante valorização para o efetivo.

A solenidade teve encerramento com desfile das viaturas de Osasco e dos municípios de Barueri, Itapecerica da Serra, Vargem Grande, Cotia, Pirapora do Bom Jesus, Itatiba, Santana de Parnaíba, Embu Guaçu, Cajamar, Carapicuíba, Araçariguama, Sorocaba, São Roque, São Paulo, Jandira, Itapevi, Vinhedo, Embu das Artes, Mairinque e Santos.