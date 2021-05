Há 18 anos sem sexo, pastora Sarah Sheeva diz que não está encalhada: “Tô no azeite de Jeová”

A pastora Sarah Sheeva, filha de Pepeu Gomes e Baby do Brasil, que diz estar há mais de mais de 18 anos sem fazer sexo, rejeita o rótulo de “encalhada”: “Eu tô no azeite de Jeová”, declarou.

Em lives nas redes sociais, Sarah Sheeva dá aconselhamentos para solteiros sobre relacionamentos e orienta os fiéis a “esperarem no Senhor”. Em uma delas, divulgada pelo colunista Leo Dias, ensinou: “A pessoa que arrumou alguém na força do braço, ela não suporta ver você esperar em Deus um bom encontro. E ver você vivendo as promessas que ela ou ele não estão vivendo”.

Ele define como “conselhos do demônio”, os de pessoas que recomendam que solteiros busquem um par. “Pessoas dão esses conselhos de demônio para você de ‘arruma alguém’ ou ‘você está sozinha porque quer’”.

A pastora rejeita o rótulo de “encalhada” para quem está há muito tempo sem um relacionamento amoroso. “Encalhada é quem casou errado. Eu tô no azeite de Jeová, esperando no Senhor”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

A pastora Sarah Sheeva já chamou a atenção por declarações polêmicas, como dizer que a obesidade é um indício da glutonaria, um pecado capital, que impede a ida para o céu.

