Homem dorme no trem e acorda sendo agredido por seguranças na Linha 8 da CPTM

Na noite da última sexta-feira (13), o geógrafo Alexandre Romão dos Santos, de 37 anos, saiu para beber com alguns amigos na Barra Funda, em São Paulo. Na volta para a casa, pegou o trem na Linha 8-Diamante sentido Itapevi. Acabou adormecendo no vagão e foi acordado por volta da 1h30 da madrugada sendo agredido por seguranças, na estação Itapevi.

Publicidade

“Um segurança me acordou e eu estava sonolento. Perguntei onde estava, qual era a estação, e ele começou a ficar sem paciência e agressivo por causa do meu questionamento. Ele disse ‘você está bêbado, viado do caramba’, e começou a me agredir”, contou Alexandre à Ponte Jornalismo.

Ele relata ter levado um soco no nariz e sido empurrado para fora da estação aos chutes e xingamentos por uma dupla de seguranças.

O geógrafo voltou para a casa com o nariz sangrando e, no dia seguinte, fez um boletim de ocorrência na delegacia de Itapevi, que apura o caso.

Segundo a CPTM, os vigilantes são terceirizados e foram afastados para realização de apuração interna. As imagens que mostram a ação dos seguranças serão disponibilizadas à polícia, diz a companhia.

Com informações da Ponte Jornalismo