Homem é confundido com ex-jogador do Santos e recebe R$ 750 mil na conta

Qual seria a sua reação se fosse checar sua conta bancária e nela constasse um super inesperado depósito de R$ 750 mil? Foi o que aconteceu com um morador de Santos, no litoral paulista. O dinheiro, na verdade, era destinado a um ex-jogador do Santos Futebol Clube.

Cleber Moraes Cunha Junior, de 36 anos, se deparou com os R$ 750 mil a mais em sua conta ao abrir o aplicativo para fazer uma transferência. “De jeito nenhum o dinheiro seria meu. Não sou pobre, mas não sou rico. No momento em que vi essa quantia, não mexi mais na minha conta, fiquei com medo de ser dinheiro sujo”, contou Cléber, que trabalha com investimentos, ao portal G1.

Cléber disse que em nenhum momento pensou em ficar com o dinheiro para si. “Sou de uma família muito honesta, não trabalhei pelo dinheiro, é dele”, afirmou.

Ele entrou em contato com o banco para checar o que havia acontecido e como estornar o valor. No dia seguinte, o banco constatou que tratava-se de uma transferência destinada, na verdade, a um ex-jogador que vestiu a camisa do Santos entre 2005 e 2010 e havia vencido um processo trabalhista contra o clube.

Então, Cleber passou a procurar o ex-jogador por meio das redes sociais para fazer a transferência, mas não obteve resposta. Até que conseguiu encontrar e contatar uma das advogadas dele no processo para fazer o estorno. “Não recebi sequer um obrigado, mas sei que o dinheiro ir para o dono e ser usado por ele é o mais importante”, disse.

Os gerentes do banco declararam a Cleber que acham que o equívoco aconteceu devido à semelhança dos números das contas bancárias dos dois clientes, com apenas um digito diferente. A suspeita é que um erro de digitação tenha acontecido no Fórum onde o ex-jogador do Peixe venceu o processo trabalhista.

