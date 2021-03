PMs resgatam cão vítima de maus-tratos em Carapicuíba e fazem vaquinha para pagar tratamento

#AjudeoMutuquinho. Policiais militares da 1° Cia do 33° Batalhão da PM, em Carapicuíba, resgataram um cãozinho vítima de maus-tratos e fazem uma vaquinha pela internet para arrecadar dinheiro para o tratamento do pet.

O cão, batizado como Mutuquinho, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (29), pelos policiais militares cabo Juliana e soldado Diego. O animal estava bastante ferido, com ferimentos abertos repletos de bichos.

“No momento do resgate, ele, mesmo com toda dificuldade e dor, ainda conseguiu abanar o rabinho, num gesto de coragem e gratidão, mostrando a todos o quanto é um ser evoluído”, declararam os policiais.

Os PMs colocaram o cãozinho na viatura e o levaram a uma clínica veterinária, onde foi constatada a gravidade dos ferimentos e o pet acabou encaminhado a uma clínica especializada na Granja Viana.

Agora, os policiais fazem uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para pagar o tratamento do Mutuquinho. Quem quiser colaborar, pode doar por meio deste link. (Com informações do programa “Em Foco”)

CRUELDADE// “Pet shop dos horrores” em Carapicuíba: fiscais encontram animais mortos em estado de decomposição