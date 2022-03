Homem é executado a tiros em Carapicuíba

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (27), na Cohab 2, em Carapicuíba. O crime aconteceu na Avenida Amazonas, por volta das 22h.

De acordo com informações do programa local “Em Foco”, a vítima foi atingida com vários disparos quando estava perto de uma barbearia. O autor dos disparos estaria dentro de um veículo, ainda não identificado, e fugiu em seguida.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre o que teria motivado a execução.

O local do crime passou por perícia. Já o caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba e deve ser transferido para o 3° DP, situado na Cohab.