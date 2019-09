Homem é executado em bar em Carapicuíba

Um homem foi executado dentro de um bar na rua Sandra, no bairro Ariston, em Carapicuíba, na noite desta quarta-feira (25).

Por volta das 21h40, um carro azul com duas pessoas se aproximou do bar. Um homem desceu, conversou rapidamente com o vendedor Alexandre Carlos Joaquim, que tinha 30 anos, e começou a atirar nele. Em seguida, entrou no carro e fugiu, sem roubar nada.

…

Leia também: