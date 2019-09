Na sede do SBT, em Osasco, Silvio Santos rebate funcionário que reclamava da falta de pagamento: “Não é problema meu”

Silvio Santos passou por situações inusitadas nos últimos dias. Além de ser criticado por promover um polêmico concurso de miss infantil, ele teve de encarar, no sábado (21), uma manifestação de um funcionário que reclamava da falta de um pagamento retroativo, em frente a sede do SBT, em Osasco, informa a coluna de Flávio Ricco, no Uol.

“Silvio Santos chegou, sábado, no SBT, e deu de cara com um funcionário, com uma faixa estendida à frente do carro, reclamando da falta de pagamento de um retroativo. Silvio abaixou o vidro, encarou o reclamante e disse: ‘Não é um problema meu. É problema do Brasil’. E acelerou”, conta Flávio Rico.

No domingo (22), o Programa Silvio Santos foi alvo de uma enxurrada de críticas ao exibir um concurso de miss infantil no qual o apresentador, com meninas de 7 a 10 anos vestindo maiô, incentivou a plateia a “ver quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito…” (assista abaixo).

Milhares de internautas criticaram a iniciativa do programa, com comentários como: “Concurso que expõe crianças a este tipo de exposição é surreal”; “Meninas de 9, 10 anos. De maiô, tendo seu corpo julgado”; “[a iniciativa estimula as meninas] a terem uma baixa autoestima e não se sentirem suficientes, pode até gerar transtornos alimentares e distúrbios mentais”.