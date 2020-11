Homem é preso após passar a mão em mulher na estação Carapicuíba

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (27) por importunação sexual após ser acusado de passar a mão nas partes íntimas de uma mulher na estação Carapicuíba da CPTM.

publicidade

Após o abuso, a vítima pediu socorro e policiais militares, com o apoio de seguranças da CPTM, conseguiram alcançar e deter o criminoso, que já tem outras passagens pela polícia pelo mesmo crime.

A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba. (Com informações do programa “Em Foco”)

publicidade