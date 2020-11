Em Carapicuíba, Etec oferece 400 vagas e Fatec 360

A Escola Técnica Estadual (Etec) e a Faculdade de Tecnologia (Fatec) estão com as inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2021. Em Carapicuíba, há 400 vagas abertas na Etec e 360 na Fatec.

Os cursos oferecidos na Fatec são: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Design de Mídias Digitais (manhã – 40 vagas), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Jogos Digitais (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas), Logística (manhã – 40 vagas / noite – 40 vagas) e Secretariado (noite – 40 vagas).

Já para quem deseja ingressar na Etec, há cursos de Administração – com até 20% online (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Comunicação Visual (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas) e Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual – Novotec integrado (manhã – 40 vagas).

Também há vagas para Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação de Jogos Digitais – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Multimídia (noite – 40 vagas), Processos Fotográficos (tarde – 40 vagas) e Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado/AMS (tarde – 40 vagas).

As duas unidades, que oferecem curso superior tecnológico e técnico, estão localizadas na avenida Francisco Pignatari, na Vila Gustavo, no centro de Carapicuíba. Não haverá a realização de prova online ou presencial.

Inscrições

Os interessados nos cursos da Fatec de Carapicuíba devem se inscrever até o dia 15 de dezembro no site www.vestibularfatec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 39. Mais informações podem sem obtidas por meio dos telefones (11) 4184-8404 ou (11) 4184-8408, nos ramais 719 e 720.

Já para participar do processo seletivo das Etecs, é necessário se inscrever até o dia 14 de dezembro no site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 19. Para mais informações, basta entrar em contato por meio dos telefones (11) 4184-8408 ou (11) 4183-6849.