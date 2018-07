Homem mata ex-mulher, grávida, a facadas na frente do filho do casal, em Itapevi

Homem mata ex-mulher, grávida, a facadas na frente do filho do casal,...

Mais uma mulher foi morta pelo ex-companheiro, em Itapevi. Maria Aparecida Ferreira foi morta a facadas na semana passada por Marcos Lima, de quem estava separada havia 11 anos. O filho do casal, de 11 anos, presenciou o crime.

De acordo com o relato da atual mulher de Marcos, que não quis se identificar, à reportagem da Band, Marcos e Maria brigavam frequentemente. Na última briga, ela foi à casa dele e o questionou pela falta de pagamento de pensão ao filho do casal e Marcos a questionou sobre a utilização do dinheiro destinado à criança.

Maria estava indo embora, mas a troca de ofensas continuava. Até que Marcos pegou uma faca e deu sete facadas nela. O filho do casal viu tudo.

Grávida

Maria tinha mais dois filhos e estava grávida novamente há pouco tempo, apenas poucas pessoas próximas a ela sabiam. Marcos continua foragido.

Com informações do “Brasil Urgente”