Imagens mostram roubo de carro dentro de estacionamento de supermercado em Osasco

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de assaltantes dentro do estacionamento de um supermercado em Osasco. Armados, dois criminosos saem do banheiro e abordam duas mulheres, que estão com uma criança de três anos no carro, e roubam o veículo.

Publicidade

A vítima relatou momentos de “desespero” à reportagem da Band. “Ele ficava batendo no vidro com o revólver”.

O veículo foi encontrado, batido, a 1,5 quilômetro do supermercado. Os assaltantes levaram dois aparelhos celulares, a bateria do carro, uma quantia em dinheiro e até a cadeirinha da criança. A polícia está à procura dos assaltantes.