Homem que luta contra câncer é baleado durante tentativa de assalto em Osasco

Um homem de 64 anos foi baleado na cabeça durante tentativa de assalto, no Jardim Aliança, em Osasco. Ele, que luta contra um câncer, foi surpreendido pelos criminosos quando estava de moto, parado em um semáforo, a caminho de sua casa.

O crime aconteceu no dia 19 de setembro e foi exibido em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV. Segundo populares, Genésio percebeu quando os indivíduos se aproximaram, tentou fugir, mas antes de chegar em casa, foi atingido por um disparo. Os criminosos fugiram sem levar nada.

O tiro atingiu a boca do auxiliar administrativo do Hospital das Clínicas, que mesmo ferido, conseguiu chegar até a portaria do prédio em que mora. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele chega. “Ele foi tentar entrar pelo portão de pedestre e a moto enroscou e ele foi tentar descer e não conseguiu. Aí uma senhora que mora no prédio veio, ajudou ele a descer e ele sentou no meio fio da calçada do prédio”, contou Roseli Loes, ex-mulher da vítima.

Assim que o porteiro soube que Genésio estava ferido, acionou o SAMU. A vítima deu entrada no hospital em estado grave. “Ele ia ser transferido, mas não pode ir porque teve uma alteração, teve uma anemia. A situação dele é estável, mas muito grave”, continuou Roseli.

Há poucos meses, Genésio descobriu que está com câncer e iniciou o tratamento dois dias antes de ser baleado. “É muito triste porque é uma pessoa trabalhadora, pai de família, responsável, trabalha dentro de um hospital cuidando das pessoas e acontece uma fatalidade dessa”, lamentou.

Populares que presenciaram o ocorrido disseram que os assaltantes eram adolescentes. A família da vítima procurou a polícia para registrar o caso.

(Com informações do “Balanço Geral”)

