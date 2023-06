Homem tenta furtar fios com carro adesivado em Itapevi

A Guarda Civil de Itapevi flagrou na noite desde sábado (17), com a ajuda do sistema de câmeras de monitoramento do COI (Centro de Operações de Itapevi), um homem de 48 anos cortando fios da rede elétrica na Rodovia Eng.René Benedito da Silva, na Vila Santa Rita.

Segundo a Prefeitura de Itapevi, o crime foi flagrado por volta das 19h30, quando o suspeito estacionou um carro com adesivo de uma empresa de energia, desceu uniformizado, inclusive com capacete, pegou uma escada no teto do veículo e subiu no poste e com um alicate e desligou um fio.

O sistema do COI acompanhou toda a ação suspeita e começou a identidicar as caracterísiticas do veículo utilizado pelo homem. Contatou-se que a suposta empresa era de São Paulo e que o veículo tinha mais de R$ 13 mil em débitos.

Assim, uma viatura foi alertada e chegou em poucos minutos realizando o flagrante. O homem foi levado para a delegacia. A ocorrência foi registrada como furto pelo delegado de plantão e o suspeito foi preso.